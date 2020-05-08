За возможность продать квартиру иркутянка выплатила детям 370 тысяч рублей

8 Май 2020 2020-05-08T05:33:26+03:00

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Не один месяц жительница Иркутска копила долги по алиментам перед бывшим мужем. После развода на его плечи легли заботы о воспитании их детей: сына и дочки. Денег у матери семейства всегда не было. В итоге сумма накопилась приличная – 370 тысяч рублей. Дело о злостной неплательщице попало к судебным приставам.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес решение о запрете регистрационных действий с недвижимым имуществом», - сообщают в пресс-службе УФСПП по Иркутской области.

Вот не задача! А ведь женщина как раз собиралась продать свою квартиру. Она отправилась в Росреестр, чтобы оформить сделку. Но неплательщице отказали в этом. Ничего не оставалось делать, кроме как оплатить немаленький долг по алиментам. Рассчитаться помогли покупатели жилья – внесли необходимую сумму в полном объеме. После этого запрет на продажу квартиры сразу отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU