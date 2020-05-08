8 Май 2020 2020-05-08T06:18:03+03:00

Четверо подростков из Иркутской области устроили катание на льдинах по реке Витим. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как только спасенные выбрались на берег, попытались сбежать от полицейских

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Случайные свидетели спасли жизнь 4 ребятишек из Бодайбо. Именно они сообщили о том, что вниз по течению реки Витим на льдине находятся дети. На помощь тут же выехали спасатели. Прибыв на место происшествия, они увидели, что льдина дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Кстати, глубина в том месте более 3 метров.

«Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.

Однако подростки не торопились отблагодарить спасателей. Как только выбрались на берег, попытались сбежать от сотрудников полиции. Поймать удалось только двоих из них. Их доставили в отделение и объяснили, что катание льдинах связано со смертельным риском. А родители несовершеннолетних привлекли к административной ответственности

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ИСТОЧНИК KP.RU