Вахтовики, прибывающие из Якутии в Иркутскую область, отправятся в обсерваторы

8 Май 2020 2020-05-08T07:10:19+03:00

Раньше это правило распространялось на приезжающих из Москвы, Питера, Бурятии, Красноярска и Новосибирска

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внес дополнения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Изменения коснулись вахтовиков, которые приезжают из Якутии.

«Все работники, которые приезжают на заработки в Иркутскую область из Якутии, проведут две недели в обсерваторах, - сообщается в указе. Раньше это правило распространялось на приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Красноярска и Новосибирска».

Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить заражения других. Теоретически те, кто вернулся из других регионов, могут быть носителями опасной инфекции. Кстати, исключить любые контакты должны прибывшие домой курсанты. Их тоже поместят в обсерваторы на 14 дней. Как только тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат, они смогут вернутся домой. Но соблюдать правила безопасности все-таки придется и там, исключив общение с родственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU