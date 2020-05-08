8 Май 2020 2020-05-08T07:28:09+03:00

8-летняя школьница и ее родители пострадали на пожаре в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Огонь вспыхнул в жилом доме в поселке Большой Луг, что в Шелеховском районе рано утром, 7 мая.

«Дом горит на улице Широкой, - сообщили очевидцы трагедии сотрудникам МЧС. Приезжайте скорее!».

К тому моменту, как пожарные прибыли на место происшествия, здание уже полностью было охвачено огнем. Пламя перекинулось на гараж, в котором стоял автомобиль. Возле дома спасатели увидели пострадавших – двух взрослых и маленькую девочку. Они смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

«Мужчина получил ожоги, женщина и ребенок отправились угарным газом, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Все трое были госпитализированы в больницу».

Примерную цепочку событий удалось восстановить дознавателям. Вся семья в то утро находилась дома. Глава семейства услышал треск около входной двери и заметил дым. Как только хозяин открыл ее, сразу же получил ожоги. Его жене и дочке удалось выбраться из дома без травм, но они успели надышаться угарным газом.

По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание. Однако эксперты не исключают и другой вариант – нарушение в работе газового оборудования в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU