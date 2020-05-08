Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020: с 4 июня без воды останется несколько улиц
Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020 произойдет 4 июня с 22:00. И хотя это будет только через несколько недель, уже сейчас стоит запастись тазиками, ведрами и канистрами. Терпеть неудобства придется тем, кто живет в микрорайоне Ново-Ленино, недалеко от станции Батарейная, в поселке Вересовка, а также на улицах Красный Путь, Почтамтская и Воинская площадка.
«Для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации холодное водоснабжение отключат до 16:00 6 июня», сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
Итак, есть время подготовиться. Заранее подумайте об этом и сделайте запасы. Подвозить воду в автоцистернах будут только к больницам и детским домам. Проверить, попал ли ваш дом в список на отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020, можно на сайте МУП «Водоканал».
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