2020-05-08T08:57:59+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020: с 4 июня без воды останется несколько улиц

На два дня запланировано отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020: с 4 июня без воды останется несколько улиц.Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020: с 4 июня без воды останется несколько улиц.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020 произойдет 4 июня с 22:00. И хотя это будет только через несколько недель, уже сейчас стоит запастись тазиками, ведрами и канистрами. Терпеть неудобства придется тем, кто живет в микрорайоне Ново-Ленино, недалеко от станции Батарейная, в поселке Вересовка, а также на улицах Красный Путь, Почтамтская и Воинская площадка.

«Для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации холодное водоснабжение отключат до 16:00 6 июня», сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Итак, есть время подготовиться. Заранее подумайте об этом и сделайте запасы. Подвозить воду в автоцистернах будут только к больницам и детским домам. Проверить, попал ли ваш дом в список на отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 2020, можно на сайте МУП «Водоканал».

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику
Крышу сорвало ветром со здания школы в поселке Жигалово
Индекс самоизоляции в Иркутске 10 мая составил 2,9 балла
Природоохранная прокуратура требует закрыть турбазу в Большом Голоустном
Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников отмечает день рождения
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске 10 мая перевалило за 200
Пьяный житель Бурятии ограбил ветерана войны в День Победы
Один пожар вблизи леса потушили за сутки в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 10 мая увеличилось до 314 человек
Число больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человек
Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске
К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители Иркутска
Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске
Мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя 9 мая открыли в Иркутске
101-летнего ветерана ВОВ поздравили с Днем Победы концертом под его балконом в Иркутске
Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин поздравил с Днем Победы с МКС
Вывозной рейс для россиян из Китая приземлится в Иркутске
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Киренске
Цветы в День Победы возложили к Вечному огню в Иркутске
Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 9 мая в Иркутской области
10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области