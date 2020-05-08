2020-05-08T10:35:17+03:00
Общество

Пьяных водителей будут ловить в праздничные дни на дорогах Иркутской области

Рейды начнутся с 8 мая
Виктория ГЕРКО
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Пьяных водителей будут ловить в праздничные дни на дорогах Иркутской области.Пьяных водителей будут ловить в праздничные дни на дорогах Иркутской области.Фото: Мария АНАНОВА
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С 8 по 10 мая инспекторы ГИБДД начнут рейд по выявлению нетрезвых водителей. Так что, если не хотите нарваться на штраф в 30 тысяч рублей, или вовсе попрощаться с правами на срок от полутора до двух лет, то не садитесь за руль, выпив за праздничным столом. Лучше вызовите такси или оставайтесь дома.

«В Иркутске и Иркутском районе будут нести службу 50 экипажей ДПС, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Всего на территории региона будет задействовано около 200 патрулей».

Тем более что статистика неутешительная. Только с начала того года на дорогах произошло 102 аварии. Как выяснилось, за руль водители сели в нетрезвом состоянии. В подобных ДТП погибло 14 человек и 160 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, больше 6 тысяч водителей удалось поймать на дороге после того, как они распивали спиртное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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