8 Май 2020 2020-05-08T11:20:14+03:00

Стало известно, как Иркутская область будет выходить из режима ограничений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снятие запретов начнется после майских праздников и пройдет в три этапа

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О возможности отмены ограничений после майских праздников рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Глава региона подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

«Мы приступили к формированию плана поэтапного выхода региона из режима повышенной готовности, - отметил Игорь Кобзев. Нужно применить все возможные инструменты и механизмы для поддержки каждого муниципального образования».

Напомним, региональный план поэтапного выхода из режима ограничений будет подготовлен в соответствии с рекомендациями федерального Роспотребнадзора. Пройдет он в три этапа.

В первую очередь, разрешат выходить на прогулки детские и спортивные площадки. Затем возобновят работу крупные торговые центры и учреждения сферы услуг. И только после этого свои двери откроют развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны, гостиницы, школы и университеты, магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU