Прилетевший в Иркутск житель Подмосковья с коронавирусом отказывался от госпитализации

8 Май 2020 2020-05-08T13:45:27+03:00

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Только по решению суда пришлось отправлять в обсерватор прилевшего в Иркутск жителя Московской области. В иркутском аэропорту мужчина получил постановление Главного государственного санитарного врача Иркутской области согласно которому пассажиры на 14 календарных дней со дня прибытия в Иркутск, помещаются на изоляцию в обсерватор.

Во время осмотра в обсерваторе врач поставил москвичу диагноз – коронавирус. После этого его хотели доставить в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. Однако мужчина отказался от госпитализации.

- Решением суда, 8 мая мужчина принудительно госпитализирован в инфекционную больницу, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска. - Под медицинским наблюдением он пробудет до тех пор, пока два теста не покажут отрицательный анализ на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU