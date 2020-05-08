24 ребенка заразились коронавирусом в Иркутской области

8 Май 2020 2020-05-08T15:15:19+03:00

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В Иркутской области коронавирус подтвержден у 271 человека, из них 24 ребенка. Такие данные приводят в региональном Роспотребнадзоре.

- Из общего числа заболевших 24 случая - это дети до 18 лет. Наибольшее число заболевших, 89 человек - в возрасте от 30 до 49 лет. Показатель на 100 тысяч населения составляет 11,2, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Увы, но пока что количество подхвативших заразу в Приангарье растет, за прошлые сутки положительный анализ на COVID-19 подтвердился у 16 человек, при чем 12 из них заразились, не выезжая за пределы региона.

Однако уже идет речь о том, как Иркутская область будет в три этапа выходить из режима повышенной готовности. Сначала планируют открыть спортивные и детские площадки. Затем начнут работать крупные магазины и учреждения сферы услуг. И уже потом снова распахнут двери все торговые точки, гостиницы, кафе, кинотеатры, развлекательные центры. А пока важно соблюдать самоизоляцию, а в общественных местах носить маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU