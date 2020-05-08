2020-05-08T15:35:25+03:00
Общество

202 нарушителя самоизоляции оштрафовали в Иркутской области за два дня

Проверки продолжаются и в торговых точках
Любовь АРБАТСКАЯ
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202 нарушителя самоизоляции оштрафовали в Иркутской области за два дня202 нарушителя самоизоляции оштрафовали в Иркутской области за два дняФото: Ольга Крыльцова
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За 6 и 7 мая в Иркутской области оштрафовали 202 нарушителей режима самоизоляции. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности, сибиряки продолжают гулять по улицам. Между тем, разрешено выходить только по необходимости - в аптеку, ближайший продуктовый магазин или на работу.

- Проверки продолжаются и на автодорогах области, - отмечают в правительстве Иркутской области. - Сотрудники ГИБДД выдали водителям 999 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. На нарушителей составлено 66 административных протоколов.

Сотрудники городской администрации и полицейские также проводят рейды по торговым точкам. Выяснилось, что в 21 месте работают с нарушениями мер безопасности. Напомним, что до 11 мая позволено быть открытыми только аптекам и магазинам с продуктами и товарами первой необходимости. За прошедшие сутки ни одна организация из 768, которые должны быть пока закрыты, не нарушила запрет. Торговым центрам не рекомендуется принимать посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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