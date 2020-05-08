Лже-банкиры выманили у жительниц Иркутской области больше миллиона рублей

8 Май 2020 2020-05-08T16:11:19+03:00

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За три дня аферисты выманили у жительниц Иркутской области крупные суммы - 11 женщин потеряли в общей сумме больше миллиона рублей. Всех обманули по одной схеме: лже-банкир звонил сибирячкам и предупреждал, якобы кто-то пытался оформить на них кредит.

- Не волнуйтесь, мы вовремя заблокировали заявку, - тут же "утешали" мошенники своих жертв.

Или говорили, что деньги якобы вот-вот спишут, и единственная возможность спасти финансы - открыть некий резервный счет, который на деле принадлежит аферистам.

Сибирячки верили мошенникам, выполняли все их инструкции и теряли деньги - кто шесть тысяч рублей, а кто и 220 тысяч. Половина обманутых - иркутянки и жительницы Иркутского района, остальные из Братска, Тайшета и Усть-Илимска.

- В числе потерпевших менеджеры, индивидуальные предприниматели, пенсионеры, а также экономист, бухгалтер, учитель средней школы, лаборант больницы и другие, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. - Напомним, что работники служб безопасности банков не звонят в таких ситуациях и тем более не запрашивают персональные данные, прежде всего банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU