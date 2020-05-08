2020-05-08T21:21:05+03:00
Происшествия

Следователи рассказали, кто поджег дом по ул. Александра Невского в Иркутске

В огне пожара сгорели двое молодых людей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Следователи рассказали, кто поджег дом по ул. Александра Невского в Иркутске.Следователи рассказали, кто поджег дом по ул. Александра Невского в Иркутске.
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Стали известны подробности поджога дома на ул. Александра Невского в Иркутске, при котором погибли двое молодых людей - 17-летний парень и 19-летняя девушка. Следователи уже предъявили обвинение 18-летнему местному жителю и 21-летней студентке 4 курса университета. Их и обвиняют в убийстве

- По версии следствия, ночью 6 мая обвиняемые подожгли 2-х квартирный жилой дом на ул. Александра Невского, одна из квартир которого принадлежала их знакомому. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 17-летнего парня и 19-летней девушки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Одновременно выяснилось, что погибшая девушка оказалась в доме именно в этот день по трагическому стечению обстоятельств. Следователями СК России установлено, что погибшая взяла ключи у хозяина квартиры и осталась там переночевать после работы.

Кто именно должен был стать жертвами по расчетам убийц, пока непонятно. Октябрьский районный судо по ходатайству следствия отправил их под стражу. Идет следствие. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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