2020-05-11T07:38:30+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного

Об этом свидетельствует индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного .Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Индекс самоизоляции в Иркутске невысок. Но, по сравнению с обычными рабочими днями, когда он опускался ниже показателя 2, по данным Яндекса, положение дел можно назвать неплохим. В 11 утра в городе зафиксировали 2, 8. А к 12 утра индекс самоизоляции поднялся до 2, 9.

Сравним ситуацию с той, чо была на это же время суток в других городах Сибири. Какой индекс самоизоляции на 11 мая у них?. Итак, на 11 утра местного времени, а именно столько в других городах региона, когда в Иркутске 12 утра в Красноярске и Томске - 2, 9. В Абакане, где количество случаев коронавируса на 100 тысяч населения чрезвычайно высоко -2, 2. В Кемерово и Барнауле - 2, 8. Вполне очевидно, что картина везде примерно одинаковая. Поскольку не на работу, то люди либо дома, либо на даче.

Выбивается из общей картины Омск - здесь 3, 2. Однако, отметим, что и местное время в Омске сейчас 10 утра. Это самый западный регион Сибири. В соседней Бурятии на 11 утра, то есть час назад, индекс самоизоляции был высокий - 3, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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