Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области
Сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до 31 мая. Мера эта вынужденная, так как количество случаев заражения коронавирусом на территории региона продолжает расти. По данным на 11 мая в Приангарье диагноз COVID-19 подтвержден уже 334 раза, за сутки – плюс 20 инфицированных.
Тем не менее, поэтапный план выхода из режима повышенной готовности Иркутской области уже подготовлен. И в числе организаций, которым разрешат работу одним из первых, будут бани. Чему явно несказанно будут рады жители частного сектора, а также те, кто живет в квартире, но ценит пользу от парилки.
«На первом этапе предлагается снять ограничение с работы бань, предприятий бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Также разрешить занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек с соблюдение социальной дистанции».
Утвердить план собираются на этой неделе. Однако, действовать согласно ему будут только после того, как эпидемиологическая обстановка в Приангарье начнет стабилизироваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU