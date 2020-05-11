Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области

11 Май 2020 2020-05-11T14:44:18+03:00

План выхода из режима повышенной готовности уже разработан, но еще не утвержден

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Сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до 31 мая. Мера эта вынужденная, так как количество случаев заражения коронавирусом на территории региона продолжает расти. По данным на 11 мая в Приангарье диагноз COVID-19 подтвержден уже 334 раза, за сутки – плюс 20 инфицированных.

Тем не менее, поэтапный план выхода из режима повышенной готовности Иркутской области уже подготовлен. И в числе организаций, которым разрешат работу одним из первых, будут бани. Чему явно несказанно будут рады жители частного сектора, а также те, кто живет в квартире, но ценит пользу от парилки.

«На первом этапе предлагается снять ограничение с работы бань, предприятий бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Также разрешить занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек с соблюдение социальной дистанции».

Утвердить план собираются на этой неделе. Однако, действовать согласно ему будут только после того, как эпидемиологическая обстановка в Приангарье начнет стабилизироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU