Пьяный водитель из Братска пытался откупиться от полицейского, предложив взятку

13 Май 2020 2020-05-13T15:48:17+03:00

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Пьяного водителя без прав и без документов на машину, инспекторы, патрулирующие улицы Братска остановили в ночь на 15 февраля этого года. Во время оформления административного протокола, 30-летний нарушитель, чтобы избежать штрафа, предложил полицейскому взятку. Сначала он лично передал ему 3 тысячи рублей, а вторую часть взятки в 10 тысяч рублей, пообещал отдать позже.

Инспектор отказался брать деньги и вызвал на место своих коллег из МВД, которые зафиксировали попытку дачи взятки. В отношении любителя покататься за рулем под хмельком, было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

- Расследование уголовного дела завершено и направлено в Братский городской суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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