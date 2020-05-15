Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, осудят в Иркутске

15 Май 2020 2020-05-15T12:23:09+03:00

Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, будут судить в Иркутске. Фото: прислано очевидцем

У 5-летнего ребенка были открытые и закрытые переломы, за помощью медиков обращалась и 8-летняя девочка

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История, которая случилась весной прошлого года и шокировала многих: из-за порыва ветра батут, расположенный в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, перевернулся вместе с детьми.

Травмы одного ребенка были видны и без рентгена – пятилетний мальчик получил открытый перелом. В больнице выяснилось, что сломанная кость была не одна. У ребенка диагностировали открытый и закрытый переломы плечевой кости и предплечья. Также в больницу обратились и родители с 8-летней девочки. Подробности истории здесь.

В связи с произошедшим в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи доказали, что батут не был как следует закреплен.

«Следователями СКР установлено, что на земельном участке отсутствовали какие-либо углубления или другие устройства, приспособленные для удержания надувного батута», - сообщает пресс-служба Следственного комитета России. – «Предприниматель на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут соответствующим образом».

Накануне уголовное дело передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU