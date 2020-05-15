2020-05-15T12:23:09+03:00
Общество

Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, осудят в Иркутске

У 5-летнего ребенка были открытые и закрытые переломы, за помощью медиков обращалась и 8-летняя девочка
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, будут судить в Иркутске. Фото: прислано очевидцемВладельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, будут судить в Иркутске. Фото: прислано очевидцем
Изменить размер текста:

История, которая случилась весной прошлого года и шокировала многих: из-за порыва ветра батут, расположенный в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, перевернулся вместе с детьми.

Травмы одного ребенка были видны и без рентгена – пятилетний мальчик получил открытый перелом. В больнице выяснилось, что сломанная кость была не одна. У ребенка диагностировали открытый и закрытый переломы плечевой кости и предплечья. Также в больницу обратились и родители с 8-летней девочки. Подробности истории здесь.

В связи с произошедшим в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи доказали, что батут не был как следует закреплен.

«Следователями СКР установлено, что на земельном участке отсутствовали какие-либо углубления или другие устройства, приспособленные для удержания надувного батута», - сообщает пресс-служба Следственного комитета России. – «Предприниматель на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут соответствующим образом».

Накануне уголовное дело передали в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые научились лечить рак без боли: метод используют на Анастасии Заворотнюк
2-летнего ребенка, который ночью вышел на улицу в одной рубашке, спасла пенсионерка из Иркутской области
Александр Ведерников избран председателем межконфессионального совета при ЗС
МЧС: 16-17 мая в Иркутской области будут заморозки
В Бодайбо рассказали о состоянии больных коронавирусом вахтовиков
Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, осудят в Иркутске
Следователи начали проверку по факту обрушения балкона в Тулуне
Обсерватор в Академгородке закроют по просьбе ученых в Иркутске
Группа врачей-добровольцев из Иркутска вылетела на месторождения Усть-Кута
Мать, которая убила новорожденного, нашли по ДНК
Погоня за лихачом в Ангарске закончилась задержанием угонщика
Тридцать тысяч заплатит жительница Усолья-Сибирского за фейк о коронавирусе у врача
Сибиряк пострадал при обрушении балкона многоэтажки в Тулуне
Маски и перчатки иркутянам будут продавать при входе в магазины
Еще у 24 человек подтвердился коронавирус 15 мая в Иркутской области
Старший тренер ХК «Байкал-Энергия» Максим Блем покидает команду
Еще три человека с коронавирусом умерли 15 мая в Иркутской области
Для медиков, лечащих больных коронавирусом, в Иркутской области открылась горячая линия по вопросам выплат