2020-05-15T20:38:40+03:00
Общество

Проезд по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября в Иркутске перекроют

Движение транспорта будет закрыто с 26 мая по 20 августа
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Проезд по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября в Иркутске перекроют.Проезд по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября в Иркутске перекроют.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все лето автомобилистам в Иркутске, планируя движение по центру города, необходимо будет учитывать, что движение в районе улиц Красных Мадьяр и 25 Октября перекрыто. Здесь в шесть этапов будет идти строительство новой теплосети.

Ближайшее по времени перекрытие пройдет на участке от перекрестка ул. 25 Октября – улицы Красных Мадьяр до дома № 19 по улицы Красных Мадьяр.Здесь движение будет запрещено с 9 утра 26 мая до 8 вечера 31 мая. Второй этап начнется от того же дома по улице Красных Мадьяр до дома № 22 на этой же улице с 1 июня и продлится до 15 июня. Последующие этапы захватят территорию от дома №22 до дома №26, далее - от дома № 26 до дома №32, потом до дома №40.

Закончатся работы по строительству теплотрассы шестым этапом, на участке от дома № 21 по улицы 25 Октября до перекрестка улицы 25 Октября – улицы Красных Мадьяр. Он будет идти с 10 по 20 августа .

В целом работы будут идти с 26 мая по 20 августа. И все это время проще вообще не проезжать в этом районе ( если вы, конечно, здесь не живете). Тем не менее, о начале каждого этапа работ будут сообщать дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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