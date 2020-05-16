16 Май 2020 2020-05-16T05:42:31+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось на 27 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Новые случаи заболевания COVID-19 в нашем регионе продолжают появляться. Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось еще на 27 человек. Общее число зарегистрированных случаев уже достигло 526.

"Жертв COVID-19 по-прежнему 6, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Однако появилось 4 новых случая смертей пациентов, заразившихся этой инфекцией, от тяжелых сопутствующих заболеваний. И их общее количество достигло 7".

Хоть количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая и увеличилось, число выздоровевших также выросло. За сутки из больниц региона выписали 14 пациентов, которые вылечились от COVID-19 - всего их теперь 131. Еще 382 человека по-прежнему проходят курс лечения в больницах региона.

Напоминаем, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, не забывайте надевать маску и перчатки в общественных местах и держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU