Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире

16 Май 2020 2020-05-16T08:31:04+03:00

Зависимые проникали к нему в дом через окно на балконе

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Полицейские из Тайшета пресекли деятельность наркопритона, который находился в одной из квартир многоэтажного дома. Ее владельцем оказался 38-летний местный житель с зависимостью от запрещенных веществ. За определенную плату он впускал к себе в дом других людей, чтобы они могли употреблять там наркотики.

"Поскольку в многоэтажке был домофон, и дверь в подъезд можно было открыть только с помощью ключа, зависимые проникали в квартиру через окно лоджии на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Во время обыска в комнатах нашли более 400 использованных одноразовых шприцов. Ранее владелец квартиры уже попадал в поле зрения полиции из-за незаконного оборота наркотиков. Теперь на него завели уголовное дело за организацию притона. В данный момент житель Тайшета находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU