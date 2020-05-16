2020-05-16T08:31:04+03:00
Происшествия

Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире

Зависимые проникали к нему в дом через окно на балконе
Анна ПОПОВА
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Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартиреЖитель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартиреФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские из Тайшета пресекли деятельность наркопритона, который находился в одной из квартир многоэтажного дома. Ее владельцем оказался 38-летний местный житель с зависимостью от запрещенных веществ. За определенную плату он впускал к себе в дом других людей, чтобы они могли употреблять там наркотики.

"Поскольку в многоэтажке был домофон, и дверь в подъезд можно было открыть только с помощью ключа, зависимые проникали в квартиру через окно лоджии на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Во время обыска в комнатах нашли более 400 использованных одноразовых шприцов. Ранее владелец квартиры уже попадал в поле зрения полиции из-за незаконного оборота наркотиков. Теперь на него завели уголовное дело за организацию притона. В данный момент житель Тайшета находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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