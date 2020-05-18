Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T05:25:00+03:00

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Комитет по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Заксобрания рекомендовал отклонить законопроекты, внесенные на рассмотрение внеочередной 30-й сессии.

Все три законопроекта были внесены членами фракции КПРФ и направлены на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии. Как рассказал Андрей Левченко, один из законопроектов предлагает предоставление льготы по налогу на транспорт предприятиям, занимающимся перевозками, второй законопроект предлагает льготу по налогу на имущество, в частности, для туристической отрасли, третьим законопроектом предлагается уменьшить ставки по налогам, уплачиваемым по упрощенной налоговой системе.

Председатель комитета Наталья Дикусарова отметила, что по каждому из законопроектов внесен альтернативный законопроект, предложенный группой депутатов из остальных фракций ЗС – «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и группы «Гражданская платформа». Альтернативные законопроекты в соответствии с законодательством могут рассматриваться на сессии только в паре, при этом принят из них может быть только один. В связи с этим были организована рабочая группа, которая прорабатывала все пары законопроектов, чтобы выбрать наиболее оптимальное и эффективное решение.

При этом было отмечено, что законопроекты, внесенные фракцией КПРФ, предлагают более узкий круг получателей помощи, в то время как альтернативные законопроекты охватывают все отрасли, признанные пострадавшими. В частности, льготы по транспортному налогу в законопроекте КПРФ рассчитаны на 4 вида экономической деятельности, межфракционный законопроект рассчитан для 40 видов экономической деятельности. Кроме того, в законопроектах КПРФ не предусмотрены условия предоставления льгот, что было отмечено как недостаток налоговой службой. В альтернативных законопроектах это требования учтено.

ИСТОЧНИК KP.RU