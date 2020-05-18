2020-05-18T07:45:02+03:00
Происшествия

Ушли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ

Мальчиков ищут почти сутки [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Ушли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по БурятииУшли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по Бурятии
Изменить размер текста:

О пропаже двух братьев Ивана и Александра Синяевых, которым всего 9 и 10 лет, полицейским сообщили их взволнованные родители. Они рассказали, что днем, 17 мая ребята ушли погулять из дома на улице Заовражной в Улан-Удэ, и не вернулись. Никто из родных и друзей, не знает, где могут находиться мальчики. Родители же почти сутки не находят себе места.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают приметы потерявшихся детей.Александр ростом около около 130 см, светло-русые, карие глаза. На момент пропажи был одет в серо-оранжевую мастерку, голубые джинсы, темно-синие мокасины. Иван ростом около 120-125 см, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в сине-бордовую мастерку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные мокасины, красную кепку.

Всех, кто что либо знает о местонахождении потерявшихся мальчиков, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Фото: ГУ МВД России по Бурятии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Депутаты ЗС настаивают на расширении перечня сфер бизнеса, которые получат поддержку в Иркутской области
Ушли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ
Больные коронавирусом появились в Катангском районе
До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской области
Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Иркутской области
Комиссии по аттестации судоводителей 18 мая возобновила работу в Иркутске
698 случаев заражения коронавирусом подтверждено 18 мая в Иркутской области
Два пожара, вызванные грозой, действуют в лесах Иркутской области
Надбавки медикам Иркутской области, работающим с коронавирусными больными, выплачены
Иркутянин отсудил у прохожего больше 40 тысяч рублей за укус собаки
В Саянске 14 пассажиров автобуса «Иркутск – Саянск» проверяют на коронавирус
Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов
Прокуратура проверит факты невыплаты доплат врачам «скорой помощи» в Иркутске
Новые случаи коронавируса выявлены у вахтовиков в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 17 мая увеличилось до 601
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человек
В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбарда
Пять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской области
Медики получат выплаты за работу с COVID-19 в Иркутской области в течение суток
Следователи разберутся в причинах невыплаты надбавок иркутским медикам
Иркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавируса
Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске
Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире
Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось на 27
131 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области