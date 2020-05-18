18 Май 2020 2020-05-18T07:45:02+03:00

Ушли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

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О пропаже двух братьев Ивана и Александра Синяевых, которым всего 9 и 10 лет, полицейским сообщили их взволнованные родители. Они рассказали, что днем, 17 мая ребята ушли погулять из дома на улице Заовражной в Улан-Удэ, и не вернулись. Никто из родных и друзей, не знает, где могут находиться мальчики. Родители же почти сутки не находят себе места.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают приметы потерявшихся детей.Александр ростом около около 130 см, светло-русые, карие глаза. На момент пропажи был одет в серо-оранжевую мастерку, голубые джинсы, темно-синие мокасины. Иван ростом около 120-125 см, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в сине-бордовую мастерку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные мокасины, красную кепку.

Всех, кто что либо знает о местонахождении потерявшихся мальчиков, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Фото: ГУ МВД России по Бурятии

ИСТОЧНИК KP.RU