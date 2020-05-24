2020-05-24T11:13:45+03:00
Общество

Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летием

Врио губернатора Иркутской области признался, что является постоянным читателем «Комсомольской правды» [видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летиемИгорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летиемФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 24 мая, «Комсомольская правда» отмечает юбилей. 95 лет назад вышел первый номер «Комсомолки». И на сегодняшний день газета, сайт и радиостанция «КП» остаются востребованными в стране и мире.

Поздравил с юбилеем издательский дом и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Исполняющий обязанности главы Приангарья признался, что регулярно читает «Комсомольскую правду»:

«Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить «Комсомолку» с юбилеем! Вас знает и любит вся страна. «Комсомольская правда» - уникальное издание, история развития ее неразрывно связана с историей развития России. Вы по настоящему являетесь средством массовой информации. Я сам – большой поклонник «Комсомольской правды», ее читатель со стажем, поделился Игорь Кобзев. – «Вижу, что издательский дом борется за свою аудиторию, активно присутствует не только в печатных изданиях, но и в Интернете, и в радиоэфире, смотрит в будущее. Желаю вам благодарных читателей и слушателей, и новых побед – журналистских! И всего, что вы сами себе пожелаете».

Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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