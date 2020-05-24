24 Май 2020 2020-05-24T11:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 мая, «Комсомольская правда» отмечает юбилей. 95 лет назад вышел первый номер «Комсомолки». И на сегодняшний день газета, сайт и радиостанция «КП» остаются востребованными в стране и мире.

Поздравил с юбилеем издательский дом и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Исполняющий обязанности главы Приангарья признался, что регулярно читает «Комсомольскую правду»:

«Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить «Комсомолку» с юбилеем! Вас знает и любит вся страна. «Комсомольская правда» - уникальное издание, история развития ее неразрывно связана с историей развития России. Вы по настоящему являетесь средством массовой информации. Я сам – большой поклонник «Комсомольской правды», ее читатель со стажем, поделился Игорь Кобзев. – «Вижу, что издательский дом борется за свою аудиторию, активно присутствует не только в печатных изданиях, но и в Интернете, и в радиоэфире, смотрит в будущее. Желаю вам благодарных читателей и слушателей, и новых побед – журналистских! И всего, что вы сами себе пожелаете».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780863" frameborder="0"></iframe> Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU