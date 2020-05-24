Мэр Киренского района поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем

24 Май 2020 2020-05-24T14:28:52+03:00

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Сегодня исполняется 95-лет «Комсомольской правде». 24 мая 1925 года вышел первый выпуск всенародно любимой газеты. Поздравил с юбилеем наше издание мэр Киренского района Иркутской области Кирилл Свистелин.

«Дорогие друзья, сегодня исполняется 95 лет газете «Комсомольская правда». Я хочу от имени жителей Киренского района поздравить с большим, хорошим юбилеем. Поздравить ее руководителя Гольдфарба Станислава Иосифовича, который на протяжении более четверти века руководит данным изданием», - отметил Кирилл Свистелин. – «Газета сегодня освещает жизнь Киренского района, наши беды, наши победы, и мы очень плотно сотрудничаем во всех больших и малых мероприятиях. Хочу поздравить газету, ее сотрудников, пожелать всем творческих успехов, благополучия и развития. С праздником!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780891" frameborder="0"></iframe> Мэр Киренского района Кирилл Свистелин поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем.

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