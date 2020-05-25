2020-05-25T04:20:30+03:00
Общество

Лжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в Иркутске

Лжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
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Лжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в ИркутскеЛжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области завершили расследование по делу двух лжецелительниц. Они искали себе в жертвы доверчивых пенсионерок. Возраст обманутых сибирячек от 83 до 93 лет.

«Одна из злоумышленниц в разных городах области знакомилась с пожилыми женщинами и убеждала их, что имеет магические способности», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – «Медиум предлагала помощь в лечении всех болезней, снятии негативных эффектов и оздоровлении организма. В этот момент к собеседницам подходила ее сообщница, которая подтверждала, что пользовалась услугами врачевательницы и исцелила так своего родственника».

Для проведения «оздоровления» мошенницы просили сверток с деньгами, который во время ритуала подменяли похожим, но внутри оказывались уже не настоящие банкноты, а «билеты банка приколов». Сделав дело, злоумышленницы скрывались.

Поймать их удалось после подобного «ритуала» в городе Черемхово. Просмотрев более 30 камер видеонаблюдения в разных городах региона, полицейские смогли проследить маршрут женщин и найти их временное место жительства и задержать.

«Подозреваемыми оказались жительницы Новосибирской области в возрасте 31 и 38 лет», - рассказали в ведомстве. – «Жертвами вероятных аферисток в 2019 году стали как минимум 10 пожилых женщин в возрасте от 83 до 93 лет из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Иркутского района, лишившиеся суммарно свыше 450 тысяч рублей».

Возбуждено 10 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Все они объединены в одно производство и переданы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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