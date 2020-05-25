2020-05-25T05:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

1306 случаев заражения коронавирусом подтверждены 25 мая в Иркутской области

За сутки выздоровели 14 человек
Мария КНЯЗЕВА
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1306 случаев заражения коронавирусом подтверждены 25 мая в Иркутской области1306 случаев заражения коронавирусом подтверждены 25 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье продолжает увеличиваться с каждым днем. По данным на утром 25 мая, диагноз COVID-19 в Иркутской области был поставлен уже 1306 раз. Только за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 112 заболевших.

«1050 человек сейчас госпитализированы», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «106 человек переведены в больницы из обсерваторов, в числе заболевших – 512 вахтовиков».

За сутки выписаны из больниц – 14 человек. Всего же с начала распространения коронавируса в регионе вылечились уже 239 человек. К несчастью, и в Приангарье не обошлось без смертей. Девять человек скончались из-за коронавируса, еще восемь умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом. Но диагноз COVID-19 у них также был подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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