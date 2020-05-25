Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112
По данным на утро, прирост заболевших за сутки – 112, а общее количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области составляет 1306. К счастью, 239 человек из них уже выздоровели, 14 за минувшие сутки. А вот 1050 человек все еще находятся под наблюдением медиков.
«В числе заболевших 106 пациентов из обсерваторов и 512 вахтовиков», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
К несчастью, девять человек умерли от коронавируса, причиной смерти еще восьми, у кого был диагностирован COVID-19, стали иных заболеваний, не связанные с новой коронавирусной инфекцией.
Таково количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области. Стоит отметить, что в обсерваторах в Приангарье сейчас находятся 412 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU