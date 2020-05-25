2020-05-25T05:26:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112

Продолжает расти количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

По данным на утро, прирост заболевших за сутки – 112, а общее количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области составляет 1306. К счастью, 239 человек из них уже выздоровели, 14 за минувшие сутки. А вот 1050 человек все еще находятся под наблюдением медиков.

«В числе заболевших 106 пациентов из обсерваторов и 512 вахтовиков», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

К несчастью, девять человек умерли от коронавируса, причиной смерти еще восьми, у кого был диагностирован COVID-19, стали иных заболеваний, не связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Таково количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области. Стоит отметить, что в обсерваторах в Приангарье сейчас находятся 412 человек.

Читайте также:

Брутальный ОМОНовец сшил 500 масок для медиков и детей в Иркутске. В свободное от работы время Евгений в течение недели садился за швейную машинку [фото]

Первое интервью свежеиспеченного мэра Иркутска Руслана Болотова

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутском зоосаде впервые родились лисята
Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112
90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске
1306 случаев заражения коронавирусом подтверждены 25 мая в Иркутской области
Лжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в Иркутске
Мэр Киренского района поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем
Краеведческий музей Иркутска откроется 3 июня
Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летием
Количество смертей от коронавируса в Иркутской области увеличилось до 9
Количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области: плюс 116
1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области
Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в Иркутске
482 гектара леса горит 24 мая в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменная
97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районе
Пешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской области
Еще 16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области
Поиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершены
Количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области возросло на 120
1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Сибиряка, заболевшего коронавирусом, принудительно госпитализировали в Братске
Полицейские ищут четырех без вести пропавших детей в Иркутске