2020-05-25T06:15:10+03:00
Дом. Семья

В Иркутском зоосаде впервые родились лисята

Из-за того, что лиса Алиса повредила зубами тельце одного из детенышей, всех детенышей пришлось перевести на искусственное вскармливание
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутском зоосаде впервые родились лисята. Фото: Иркутский зоосад.В Иркутском зоосаде впервые родились лисята. Фото: Иркутский зоосад.
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Когда самоизоляция закончится, постоянные посетители Иркутского зоосада как будто попадут в новый зоопарк. Ведь пока двери организации закрыты жизнь зверей продолжает идти своим чередом. За это время несколько животных уже обзавелись потомством. Накануне пополнение случилось в семье лисиц – сразу три «сыночка». Правда, кто папа – неизвестно, так как лиса Алиса живет в одном вольере с двумя взрослыми самцами.

«Алиса попала к нам из дикой природы, ее раненую и истощенную привезли люди, нашедшие зверя на окраине одного из городов Иркутской области», - рассказывают сотрудники Иркутского зоосада. – «После длительного курса реабилитации выпускать ее обратно в лес было крайне рискованно, поэтому лиса осталась жить у нас».

И это первый раз, когда у Алисы появились малыши. Два абсолютно здоровых, а с одним явно было что-то не в порядке. Лиса часто таскала его с места не место, он был меньше других, ему явно не хватало молока либо он не мог его «достать». В конечном счете, от частых переносов лисица повредила зубами тельце новорожденного.

«Необходимо было забрать его из вольера и перевести на искусственное вскармливание. Но после вмешательства человека была высока вероятность того, что в прошлом дикая лиса перестанет ухаживать и за остальными малышами», - делятся зоологи.

Так было решено переселить сразу всех троих. Они попади на передержку к сотруднице зоопарка домой. Сейчас им уже чуть больше трех недель. Однако, им все еже нужен круглосуточный уход. Пьют смесь каждые 5 часов и уже начинают пробовать грызть мясо.

Сейчас лисята серые, но после первой линьки их окрас измениться. Интересно, в кого же они пойдут в огненно-рыжую мать или черно-бурого отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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