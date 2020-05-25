Александр Ведерников: «Комсомольская правда» - это целая Вселенная»
24 мая «Комсомольская правда» отметила свой большой юбилей. Нам исполнилось 95 лет! С этим праздником наш издательский дом поздравил председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
- История «Комсомолки» неразрывно связана с историей нашей страны, - говорит Александр Ведерников. – Вы росли и развивались вместе со страной и всегда были на передовой, в гуще самых ярких и важных событий. Сегодня «Комсомольская правда» не просто одно из самых популярных изданий, это еще и ведущий бренд в мире нашего масс-медиа, широко известный своими именитыми авторами, уникальными проектами, рекордам и конечно оперативной и достоверной информации. В этом большая заслуга нескольких поколений журналистов, которые всегда шли в ногу со временем. «Комсомолка» не просто газета, это сайт, радио, книжное издательство. Это целая Вселенная, целый медиа-мир с командой настоящих профессионалов-единомышленников, преданных журналистике. Желаю дальнейших успехов, реализации новый идей, творческих планов, экономического благополучия, здоровья и всего самого лучшего вам, вашим читателям и радиослушателям.
Председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил "Комсомольскую правду" с 95-летним юбилеем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU