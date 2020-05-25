Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионалов

25 Май 2020 2020-05-25T07:14:56+03:00

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«Комсомольская правда» продолжает принимать поздравления со своим 95-летним юбилеем, который мы отпраздновали 24 мая. Свое поздравительное видеообращение нам записал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

- Ваша поддержка очень важна для нас, - говорит Евгений Стекачев. – Ведь с помощью вас мы можем донести до жителей Иркутска самые важные и необходимые для города решения и обоснованность в них. За 95 лет «Комсомольская правда» внесла немалый вклад в развитие современной журналистики, воспитала огромное количество талантливых корреспондентов и писателей. Сегодня «Комсомолка» занимает лидирующее место среди СМИ нашей страны. И я уверен, что это благодаря тому, что над этим трудится классная команда профессионалов. Желаю творческих вдохновений, новых интересных проектов и энергии для их воплощений! С праздником, дорогие друзья!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780975" frameborder="0"></iframe> Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев поздравил «Комсомолку» с 95-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU