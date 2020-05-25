2020-05-25T07:14:56+03:00
Общество

Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионалов

Председатель Думы Иркутска поздравил «Комсомолку» с 95-летием
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионаловЕвгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионаловФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» продолжает принимать поздравления со своим 95-летним юбилеем, который мы отпраздновали 24 мая. Свое поздравительное видеообращение нам записал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

- Ваша поддержка очень важна для нас, - говорит Евгений Стекачев. – Ведь с помощью вас мы можем донести до жителей Иркутска самые важные и необходимые для города решения и обоснованность в них. За 95 лет «Комсомольская правда» внесла немалый вклад в развитие современной журналистики, воспитала огромное количество талантливых корреспондентов и писателей. Сегодня «Комсомолка» занимает лидирующее место среди СМИ нашей страны. И я уверен, что это благодаря тому, что над этим трудится классная команда профессионалов. Желаю творческих вдохновений, новых интересных проектов и энергии для их воплощений! С праздником, дорогие друзья!

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев поздравил «Комсомолку» с 95-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека пострадали в аварии в Шелеховском районе
Игорь Кобзев вручил благодарности губернатора Иркутской области сотрудникам «Комсомольской правды»
Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»
Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога
Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области обсуждают в Заксобрании
Розыгрыш подарков в честь юбилея "Комсомолки"
Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8
Сибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-Илимске
Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионалов
Александр Ведерников: «Комсомольская правда» - это целая Вселенная»
В Иркутском зоосаде впервые родились лисята
Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112