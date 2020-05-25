2020-05-25T07:32:37+03:00
Происшествия

Сибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-Илимске

Он получил условный срок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-ИлимскеСибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-ИлимскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Анонимный профиль не помог скрыться от ФСБ 29-летнему жителю Усть-Илимска, который пропагандировал экстремизм в социальных сетях. Сотрудники УФСБ Иркутской области выяснили, что еще в 2014 года, находясь в Новосибирске, сибиряк создал фейковую страничку в соцсети и размещал на ней видеоролики, с публичными призывами к экстремистской деятельности. На днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях. На судебном заседании мужчина заявил, что осознает свою вину и раскаялся.

В ФСБ еще раз напоминают, что за призывы к экстремизму, по закону придется нести уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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