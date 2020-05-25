2020-05-25T07:44:02+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8

Немногим больше людей бывает на улицах города в обычный будний день
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8.Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В этот понедельник, 25 мая, что зафиксировал и Яндекс, регистрируя наши перемещения, большинство горожан покинуло свои квартиры. Индекс самоизоляции к 12 утра упал до 0, 8. К слову сказать, в обычное время, до коронавируса, он снижался до 0, 3. Небольшая разница. Это значит, что большая часть предприятий возобновила свою работу, пожилые люди отправились на дачи, ребятишки в детсад. Студенты и школьники тоже дома не сидят. Погода располагает к прогулкам, хотя и в масках.

А что в соседних городах? Ангарск куда более дисциплинирован - здесь показатель 1, 5. В Братске индекс самоизоляции 1, 3. В Улан-Удэ, где тоже открываются компании после долгого перерыва -1, 4. Такой же уровень самоизоляции сейчас в Красноярске, где времени на час меньше ( справедливости ради - в 11 утра в Иркутске было 0, 9. В Новосибирске - 1, 2.

Учитывая всплеск заболеваемости, который произошел в последние дни в Иркутской области, следует быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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