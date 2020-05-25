Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области обсуждают в Заксобрании

25 Май 2020 2020-05-25T09:14:33+03:00

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Продолжается работа над проектом стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Вице-спикер областного парламента Ольга Носенко по итогам рассмотрения проекта стратегии на заседании рабочей группы при правительстве региона сообщила, что учтены предложения депутатов. Так, серьезно доработан раздел по развитию лесного комплекса - по росту доходов в областной бюджет от отрасли, увеличению числа инвестиционных проектов, направленных также на глубокую переработку древесины, особое внимание уделено вопросам лесовосстановления.

- Теперь необходимо конкретизировать этапы реализации тех или иных предложений, - сказала Ольга Носенко. - Если мы говорим о развитии производств и масштабных проектах федерального уровня, то нужно понимать, как будет решаться вопрос обеспечения предприятий квалифицированными рабочими кадрами.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Виктор Побойкин обратил внимание, что наряду с развитием сельскохозяйственных производств необходимо создавать условия для комфортной жизни селян. По его мнению, строительство дорог, социальных объектов и инфраструктуры в территориях должно вестись с учетом общей стратегии развития области, а не исходя из готовности проектно-сметной документации и других факторов.

Также парламентарии отметили необходимость более детальной проработки проектов по развитию транспортной доступности.

В проект стратегии также включены предложения муниципальных образований, общественных организаций и организаций профсоюзов.

Замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщила, что в стратегии основной упор делается на развитие человеческого потенциала. Планируется, что к 2036 году численность населения области сохранится на сегодняшнем уровне, средняя продолжительность жизни увеличится с 69,2 лет до 82 лет, уровень бедности сократится в два раза (сегодня 18 % жителей с доходами ниже прожиточного минимума). Также по словам замминистра, средняя заработная плата должна вырасти с 46 тыс. рублей до 140 тыс. рублей. Что касается экономики, то в проекте стратегии обозначено развитие девяти отраслевых комплексов и отдельно выделено такое направление как развитие цифровой экономики. Планируется, что к 2036 году в регионе будет создано около 40 тыс. новых рабочих мест.

В ближайшее время на площадке комитета по собственности и экономической политике вновь пройдет обсуждение проекта стратегии с учетом новых предложений и необходимостью более детальной проработки уже учтенных. Совместная работа депутатского корпуса и правительства над стратегией продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU