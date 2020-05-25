2020-05-25T09:11:22+03:00
Происшествия

Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога

Возбуждено уголовное дело
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога.Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Почему горит тайга под Тайшетом? Ответить на этот вопрос должна следственно-оперативная группа, в состав которой входят государственные инспекторы по пожарному надзору, сотрудники Росгвардии и МВД, а также дознаватели МЧС России. Рейды прошли по 20 поселкам, местам отдыха и лесам, где прошел лесной пожар.

«По всем природным пожарам проводятся проверки, устанавливаются очевидцы пожаров, детали и причины, расследуются вновь выявленные факты. С начала пожароопасного периода в Тайшетском районе произошло 33 лесных пожара. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что причиной почти всех пожаров здесь является человеческий фактор», - говорит замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Анисимов.

На одном из пожаров, который произошел 21 апреля, эксперты МЧС при помощи специального оборудования нашли следы нефтепродуктов. В поисках истины опросили 153 свидетеля и участника тушения лесного огня. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека пострадали в аварии в Шелеховском районе
Игорь Кобзев вручил благодарности губернатора Иркутской области сотрудникам «Комсомольской правды»
Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»
Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога
Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области обсуждают в Заксобрании
Розыгрыш подарков в честь юбилея "Комсомолки"
Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8
Сибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-Илимске
Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионалов
Александр Ведерников: «Комсомольская правда» - это целая Вселенная»
В Иркутском зоосаде впервые родились лисята
Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112