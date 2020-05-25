Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога

25 Май 2020 2020-05-25T09:11:22+03:00

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Почему горит тайга под Тайшетом? Ответить на этот вопрос должна следственно-оперативная группа, в состав которой входят государственные инспекторы по пожарному надзору, сотрудники Росгвардии и МВД, а также дознаватели МЧС России. Рейды прошли по 20 поселкам, местам отдыха и лесам, где прошел лесной пожар.

«По всем природным пожарам проводятся проверки, устанавливаются очевидцы пожаров, детали и причины, расследуются вновь выявленные факты. С начала пожароопасного периода в Тайшетском районе произошло 33 лесных пожара. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что причиной почти всех пожаров здесь является человеческий фактор», - говорит замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Анисимов.

На одном из пожаров, который произошел 21 апреля, эксперты МЧС при помощи специального оборудования нашли следы нефтепродуктов. В поисках истины опросили 153 свидетеля и участника тушения лесного огня. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU