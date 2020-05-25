2020-05-25T12:19:23+03:00
Общество

Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»

Мэр Иркутска поздравил «Комсомолку» с 95-летним юбилеем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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24 мая «Комсомольская правда» отметила 95-летний юбилей. Поздравить нас с праздником приехал мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник отметил профессионализм сотрудников издательского дома, пожелал успехов в работе и наградил сотрудников.

- «Комсомольская правда» - уникальное народное издание, - отметил Руслан Болотов. – Оно сопровождает нас всю жизнь. Таких изданий осталось очень мало. Вашу газету любят, ее читают, опираются на ее мнение. Причем опираются настолько сильно, что переубедить человека в обратном, невозможно. Это говорит о высоком уровне профессионализма людей, которые ее выпускают. В «Комсомолке» уникальный коллектив, уникальный стиль подачи материалов. Вы делаете контент, который сегодня соответствует современным требованиям. Юбилярам хочу пожелать здоровья, хорошей профессиональной настойчивости, желания добиваться результата, и рабочего долголетия всей газете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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