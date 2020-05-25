Руслан Болотов: «Читатели опираются на мнение «Комсомольской правды»

25 Май 2020 2020-05-25T12:19:23+03:00

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24 мая «Комсомольская правда» отметила 95-летний юбилей. Поздравить нас с праздником приехал мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник отметил профессионализм сотрудников издательского дома, пожелал успехов в работе и наградил сотрудников.

- «Комсомольская правда» - уникальное народное издание, - отметил Руслан Болотов. – Оно сопровождает нас всю жизнь. Таких изданий осталось очень мало. Вашу газету любят, ее читают, опираются на ее мнение. Причем опираются настолько сильно, что переубедить человека в обратном, невозможно. Это говорит о высоком уровне профессионализма людей, которые ее выпускают. В «Комсомолке» уникальный коллектив, уникальный стиль подачи материалов. Вы делаете контент, который сегодня соответствует современным требованиям. Юбилярам хочу пожелать здоровья, хорошей профессиональной настойчивости, желания добиваться результата, и рабочего долголетия всей газете.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/781017" frameborder="0"></iframe> Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил "Комсомольскую правду" с 95-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU