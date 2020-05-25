Игорь Кобзев вручил благодарности губернатора Иркутской области сотрудникам «Комсомольской правды»

25 Май 2020 2020-05-25T12:47:05+03:00

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летним юбилеем, который мы отпраздновали 24 мая. Напомним, сначала Игорь Кобзев записал нам поздравительное видеообращение, а затем наградил сотрудников за добросовестный труд.

- «Комсомолка» - одно из популярных и наиболее авторитетных отечественных печатных изданий, - отметил Игорь Кобзев. – Вы выкладываете все свои эмоциональные и душевные силы, опыт и знания в деятельность медиахолдинга. Вам доверяют миллионы людей, потому что «Комсомолка» - это всегда интересная, актуальная и объективная информация о событиях в мире, стране и нашем регионе. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых творческих находок и успехов в профессиональной деятельности.

Итак, благодарственные письма от губернатора получили: редактор Иркутского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Наталья Лыткина, руководитель радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm Наталья Кравченко, юрист Елена Митина, директор по продажам и продвижению Ирина Бизимова, а также корреспондент Юлия Улыбина

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ИСТОЧНИК KP.RU