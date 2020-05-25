25 Май 2020 2020-05-25T12:37:13+03:00

Три человека пострадали в аварии в Шелеховском районе. Фото: Инстаграм УГИБДД по Иркутской области

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Сегодня, 25 мая на федеральной трассе «Сибирь» в Шелеховском районе столкнулись две иномарки «Тои ота Приус» и «Нисан Марч».

- Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан», хотя у последнего было преимущество, - сообщали в пресс-службе Управления ГИБДД России по Иркутской области. – Столкновение произошло примерно в 13.15.

В ДТП пострадали три человека – два пассажира в «Тойоте» и водитель «Ниссана». Все они госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии, в которой пострадали люди.

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