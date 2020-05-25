10-летнюю девочку на самокате сбил автомобиль в Иркутской области
В городе Черемхово полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка.
- По предварительной версии, третьеклассница, катаясь на самокате, выехала на проезжую часть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.- В тот момент по дороге ехал автомобиль «Тойота Королла», произошло столкновение.
К счастью, девочка получила только незначительные травмы, но госпитализация ребенку все же понадобилась. По данному случаю проводится проверка. Правовое решение будет принято после ее завершения.
Сотрудники полиции просят родителей повторять с детьми правила дорожного движения, а водителей быть внимательнее на дорогах.
- Соблюдайте правила дорожного движения сами и не оставайтесь равнодушными, если видите, что нарушают дети, - говорят в ведомстве.
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