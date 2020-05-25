2020-05-25T13:00:05+03:00
Происшествия

10-летнюю девочку на самокате сбил автомобиль в Иркутской области

С травмами школьницу увезли в больницу
Мария КНЯЗЕВА
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10-летнюю девочку на самокате сбил автомобиль в Иркутской области10-летнюю девочку на самокате сбил автомобиль в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В городе Черемхово полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка.

- По предварительной версии, третьеклассница, катаясь на самокате, выехала на проезжую часть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.- В тот момент по дороге ехал автомобиль «Тойота Королла», произошло столкновение.

К счастью, девочка получила только незначительные травмы, но госпитализация ребенку все же понадобилась. По данному случаю проводится проверка. Правовое решение будет принято после ее завершения.

Сотрудники полиции просят родителей повторять с детьми правила дорожного движения, а водителей быть внимательнее на дорогах.

- Соблюдайте правила дорожного движения сами и не оставайтесь равнодушными, если видите, что нарушают дети, - говорят в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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