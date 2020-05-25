Амгалан Базархандаев: «Комсомольская правда» - одно из самых авторитетных и разносторонних изданий страны»

25 Май 2020 2020-05-25T13:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольская правда» продолжает получать поздравления с 95-летним юбилеем, который мы отпраздновали 24 мая. Поздравительное письмо нам написал советник посольства России в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Амгалан Базархандаев.

- 95 лет сравнительно большой срок для любого средства массовой информации, - отметил Амгалан Базархандаев. – За это время вам удалось стремительно ворваться в число самых авторитетных и уважаемых, информационно насыщенных и разносторонних изданий страны. Такой юбилей – безусловное свидетельство востребованности читательской аудитории. Желаю Вам новых творческих удач, вдохновения и всего наилучшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Кобзев вручил благодарности губернатора Иркутской области сотрудникам «Комсомольской правды» (Подробности)

Руслан Болотов вручил благодарности и почетные грамоты мэра Иркутска сотрудникам «Комсомольской правды» (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU