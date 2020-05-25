2020-05-25T14:07:55+03:00
Общество

Сергей Серебренников: «Публикации «Комсомольской правды» наполнены человечностью, они воспитывают неравнодушных людей»

Мэр Братска поздравил «Комсомолку» с 95-летием
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сергей Серебренников: «Публикации «Комсомольской правды» наполнены человечностью, они воспитывают неравнодушных людей»Сергей Серебренников: «Публикации «Комсомольской правды» наполнены человечностью, они воспитывают неравнодушных людей»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольскую правду», которая 24 мая отпраздновала свой 95-летний юбилей, поздравил мэр Братска Сергей Серебренников.

- «Комсомолка» - одно из старейших и авторитетных изданий страны, - отметил Сергей Серебренников. – Несколько поколений газетчиков сформировали и через годы пронесли основы яркой журналистики, имеющей свой принципиальный взгляд на события. Творческий путь, который прошла газета, оставил в памяти читателей публикации, наполненные человечностью и яркими событиями, воспитывающие неравнодушных людей. Современная «КП» - это узнаваемый бренд и успешный холдинг, объединивший различные медиа проекты: газету, радио, телевидение, интернет. Журналисты «Комсомолки» всегда активно интересуются жизнью территорий. Наш совместный проект «Северный прорыв» показал свою востребованность. А освещение Братского экономического форума на радио «КП» привлекло к мероприятию большое внимание всего региона. Пусть и в дальнейшем издание сохраняет завоеванное признание. Пусть любовь и доверие читателей вдохновляют Вас на новые творческие проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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