Контроль за мигрантами ужесточат в Иркутской области
На заседании оперативного штаба в Иркутской области врио губернатора Иркутской области поручил миграционной службе Приангарья ужесточить контроль над мигрантами, организовать необходимое тестирование.
Такое решение в условиях распространения коронавирусной инфекции – мера вынужденная. На сегодняшний день, 25 мая, в регионе подтверждено 1306 случаев заражения, 512 из них – вахтовики.
К такому решению также подтолкнуло случившиеся накануне в Иркутском районе, когда вспышка коронавируса была обнаружена в общежитии для рабочих, а 90 человек, зная, что у них был контакт с зараженным, сбежали, чтобы не сидеть на изоляции. Найти их удалось в тот же день. У половины из них подтвердился COVID-19.
«Среди них есть и мигранты», - сообщил Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.
При этом заболевшие успели проехаться в общественном транспорте и такси. В ситуации разбираются, компанию, принявших на работу рабочих с нарушением санитарных норм привлекут к ответственности.
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