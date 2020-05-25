2020-05-25T14:24:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Контроль за мигрантами ужесточат в Иркутской области

Такое решение приняли на оперативном штабе по коронавирусу из-за угрозы ввоза инфекции в регион
Мария КНЯЗЕВА
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Контроль за мигрантами ужесточат в Иркутской областиКонтроль за мигрантами ужесточат в Иркутской областиФото: Евгения ГУСЕВА
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На заседании оперативного штаба в Иркутской области врио губернатора Иркутской области поручил миграционной службе Приангарья ужесточить контроль над мигрантами, организовать необходимое тестирование.

Такое решение в условиях распространения коронавирусной инфекции – мера вынужденная. На сегодняшний день, 25 мая, в регионе подтверждено 1306 случаев заражения, 512 из них – вахтовики.

К такому решению также подтолкнуло случившиеся накануне в Иркутском районе, когда вспышка коронавируса была обнаружена в общежитии для рабочих, а 90 человек, зная, что у них был контакт с зараженным, сбежали, чтобы не сидеть на изоляции. Найти их удалось в тот же день. У половины из них подтвердился COVID-19.

«Среди них есть и мигранты», - сообщил Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.

При этом заболевшие успели проехаться в общественном транспорте и такси. В ситуации разбираются, компанию, принявших на работу рабочих с нарушением санитарных норм привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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