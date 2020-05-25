2020-05-25T21:22:12+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске

Полицейские ищут очевидцев аварии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Братске: мотоциклист погиб после столкновения с Нивой. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Братское»ДТП в Братске: мотоциклист погиб после столкновения с Нивой. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Братское»
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Смертельная авария в Братском районе произошла днем, 23 мая. На трассе, в районе поселка Прибрежный водитель мотоцикла Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с Нивой, которая ехала в попутном направлении.

Как сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Братское», 32-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Что касается 57-летнего водителя Нивы, то он не пострадал.

Полицейские, которые выясняют все подробности происшествия, просят очевидцев аварии обратиться в ближайший отдел полиции. Чтобы избежать подобных трагических ДТП, инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов и мотоциклистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске
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