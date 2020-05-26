2020-05-26T04:46:49+03:00
Общество

Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне

Условие для обработки - хорошая погода
Мария КНЯЗЕВА
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Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутянеЗаявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутянеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске уже 35 % деревьев и кустарников на общественных площадках города уже обработали от горностаевой моли. В парках, скверах и вдоль магистральных улиц обработка еще продолжается.

Наверняка многие помнят нашествие этого вредителя в столице Приангарья, когда отдельные рощи стали походи на декорации к съемкам фильмов ужасов.

«Иркутяне также могут подать заявки на обработку деревьев», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «В обращении нужно указать точный адрес и место расположения - во дворе, около фасада или торца здания.

Обрабатывают насаждения ежедневно при одном условии – хорошая погода, иначе обработка будет бессмысленной.

КОНКРЕТНО

Если в вашем дворе необходимо обработать деревья от горностаевой моли, обращаться в мэрию можно двумя способами - по телефону: 8 (3952) 22-07-42 или по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз»: 220742@bk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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