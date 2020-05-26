Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
У жителя Нижнеудинского района в Иркутской области, не платившего алименты своим двум сыновьям, накопился долг в размере 450 тысяч рублей. Поэтому когда на его счет поступили деньги – компенсация по ОСАГО в размере 64 тысяч рублей, средства мужчина получил как наследник после ДТП, в котором был поврежден автомобиль его матери – приставы тут же списали их в счет долга.
- В настоящее время устанавливается местонахождение транспортного средства, чтобы наложить на него арест, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Доступ к расчетному счету нижнеудинца приставам был предоставлен как одна из принудительных мер для погашения алиментов.
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