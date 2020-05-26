26 Май 2020 2020-05-26T05:37:06+03:00

Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас в Иркутской области разыскивают и сам автомобиль, чтоб наложить на него арест

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У жителя Нижнеудинского района в Иркутской области, не платившего алименты своим двум сыновьям, накопился долг в размере 450 тысяч рублей. Поэтому когда на его счет поступили деньги – компенсация по ОСАГО в размере 64 тысяч рублей, средства мужчина получил как наследник после ДТП, в котором был поврежден автомобиль его матери – приставы тут же списали их в счет долга.

- В настоящее время устанавливается местонахождение транспортного средства, чтобы наложить на него арест, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Доступ к расчетному счету нижнеудинца приставам был предоставлен как одна из принудительных мер для погашения алиментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU