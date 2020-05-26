2020-05-26T05:37:06+03:00
Общество

Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам

Сейчас в Иркутской области разыскивают и сам автомобиль, чтоб наложить на него арест
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментамКомпенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

У жителя Нижнеудинского района в Иркутской области, не платившего алименты своим двум сыновьям, накопился долг в размере 450 тысяч рублей. Поэтому когда на его счет поступили деньги – компенсация по ОСАГО в размере 64 тысяч рублей, средства мужчина получил как наследник после ДТП, в котором был поврежден автомобиль его матери – приставы тут же списали их в счет долга.

- В настоящее время устанавливается местонахождение транспортного средства, чтобы наложить на него арест, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Доступ к расчетному счету нижнеудинца приставам был предоставлен как одна из принудительных мер для погашения алиментов.

Читайте также:

Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске. Полицейские ищут очевидцев аварии (подробности)

В Иркутске пресекли массовое заражение COVID-19

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить
«Экспортер года Иркутской области»: в Приангарье подводят итоги конкурса
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей
"Подарок за покупку": участвуй в акциии в честь Дня защиты детей
Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области
Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне
Льготные кредиты на зарплату для сотрудников компаний,пострадавших от пандемии коронавируса отраслей выдает банк ВТБ
Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске