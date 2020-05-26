2020-05-26T05:34:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70

Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области продолжает расти
Мария КНЯЗЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Приангарье подтвердился еще у 70-ти заболевших. А общее количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области уже 1376. К счастью, 255 из них уже выздоровели. В больницах по-прежнему продолжают лечение 1101 человек. В их числе и 537 заразившихся вахтовиков, а также 107 пациентов из обсерваторов.

К несчастью, и в нашем регионе есть смертельные случаи от коронавирусной инфекции. Так, 9 человек скончались от COVID-19, еще 11 с таким же диагнозом умерло от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Таково количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области. Как сообщает Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу, в обсерваторах региона сейчас находится 426 человек, всего же под наблюдением медиков в связи с контактами или прибытием из неблагоприятных по инфекции городов - 4341 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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