2020-05-26T06:42:03+03:00
Общество

Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске

Проект будет реализован к 2024 году
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске.Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Идея назрела давно. Количество иностранных студентов в регионе увеличивается постоянно. Сегодня их обучается в вузах города 3750, а уже через четыре года, к 2024, их число вырастет более чем в 2 раза, до 8685. Для них нужно создавать комфортные условия. И селить их лучше всех вместе.

- Отдельные вузы в рамках собственных возможностей предпринимают меры для решения задачи. В январе этого года Иркутский национальный исследовательский технический университет открыл после капремонта общежитие для студентов Байкальского института БРИКС. Теперь более 100 студентов проживают в современных блок-секциях. Но этого недостаточно, - отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Новый студенческий городок для иностранных студентов, который скоро появится, должен будет включать в себя и общежития, и гостиницы. Для общения необходим конгрес-холл, для детей -детсады, для удобства - прачечные, для тренировок - спортзалы. Все это будет. Мультифункциональный межвузовский студенческий городок может стать ядром межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», площадкой для малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатором для перспективных стартап проектов.

Сейчас решается, где именно построят этот городок. Планируется, что он будет возведен уже к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить
«Экспортер года Иркутской области»: в Приангарье подводят итоги конкурса
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей
"Подарок за покупку": участвуй в акциии в честь Дня защиты детей
Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области
Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне
Льготные кредиты на зарплату для сотрудников компаний,пострадавших от пандемии коронавируса отраслей выдает банк ВТБ
Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске