Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске

26 Май 2020 2020-05-26T06:42:03+03:00

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Идея назрела давно. Количество иностранных студентов в регионе увеличивается постоянно. Сегодня их обучается в вузах города 3750, а уже через четыре года, к 2024, их число вырастет более чем в 2 раза, до 8685. Для них нужно создавать комфортные условия. И селить их лучше всех вместе.

- Отдельные вузы в рамках собственных возможностей предпринимают меры для решения задачи. В январе этого года Иркутский национальный исследовательский технический университет открыл после капремонта общежитие для студентов Байкальского института БРИКС. Теперь более 100 студентов проживают в современных блок-секциях. Но этого недостаточно, - отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Новый студенческий городок для иностранных студентов, который скоро появится, должен будет включать в себя и общежития, и гостиницы. Для общения необходим конгрес-холл, для детей -детсады, для удобства - прачечные, для тренировок - спортзалы. Все это будет. Мультифункциональный межвузовский студенческий городок может стать ядром межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», площадкой для малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатором для перспективных стартап проектов.

Сейчас решается, где именно построят этот городок. Планируется, что он будет возведен уже к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU