Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода

26 Май 2020 2020-05-26T07:03:08+03:00

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ЧП произошло в здании Иркутского хлебозавода ранним утром, 26 мая. В 07:35 там загорелся производственный цех. Услышав звуки пожарной сигнализации работники сумели эвакуироваться еще до прибытия спасателей. Когда пожарные были на месте, густой дым шел из кирпичного пристроя на крыше производственного здания.

- В подсобке, где произошел пожар, не было окон и вентиляции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Через вход попасть в здание было невозможно из-за высокой температуры и плотного задымления. Поэтому проникнуть в кирпичный пристрой спасатели решили с крыши, разобрав часть стены. В помещении площадью 24 квадратных метра горели деревянные поддоны, на которых стояли баки с водой.

Потушить пожар удалось в 08.55. Пострадавших удалось избежать. На работу хлебозавода ЧП никак не повлияло. Сейчас все подробности пожара выясняют эксперты. Предварительно, причиной стало нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU