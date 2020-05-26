За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить

26 Май 2020 2020-05-26T07:39:50+03:00

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И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев договорился с руководством «Прибайкаллеспроекта» о непрерывном мониторинге, который позволит максимально оперативно отслеживать и реагировать на нарушения в лесной отрасли.

– Мы ставим новую задачу по переходу на непрерывный мониторинг в лесной сфере, - подчеркнул Игорь Кобзев. - В борьбе с незаконными рубками важна именно оперативность. Пока мониторинг проводится периодически, нарушителей, к моменту получения данных, уже невозможно поймать. Постоянное же отслеживание ситуации позволит обнаруживать признаки незаконных рубок в течение трех суток.

Также глава региона поставил задачу организовать взаимодействие со всеми ведомствами, которые ведут мониторинг в лесах региона.

– Наша цель – не только снижение объемов незаконных рубок, но и количества лесных пожаров. Для этого мы используем все методы, включая самые современные, - заявил Игорь Кобзев.

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ИСТОЧНИК KP.RU