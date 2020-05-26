2020-05-26T07:39:50+03:00
Общество

За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить

Такую задачу поставил глава Приангарья Игорь Кобзев
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев договорился с руководством «Прибайкаллеспроекта» о непрерывном мониторинге, который позволит максимально оперативно отслеживать и реагировать на нарушения в лесной отрасли.

– Мы ставим новую задачу по переходу на непрерывный мониторинг в лесной сфере, - подчеркнул Игорь Кобзев. - В борьбе с незаконными рубками важна именно оперативность. Пока мониторинг проводится периодически, нарушителей, к моменту получения данных, уже невозможно поймать. Постоянное же отслеживание ситуации позволит обнаруживать признаки незаконных рубок в течение трех суток.

Также глава региона поставил задачу организовать взаимодействие со всеми ведомствами, которые ведут мониторинг в лесах региона.

– Наша цель – не только снижение объемов незаконных рубок, но и количества лесных пожаров. Для этого мы используем все методы, включая самые современные, - заявил Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить
«Экспортер года Иркутской области»: в Приангарье подводят итоги конкурса
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей
"Подарок за покупку": участвуй в акциии в честь Дня защиты детей
Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области
Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне
Льготные кредиты на зарплату для сотрудников компаний,пострадавших от пандемии коронавируса отраслей выдает банк ВТБ
Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске