Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
Два нелегальных казино содержала в Тайшете 30-летняя местная жительница. Криминальный бизнес на человеческих слабостях и страсти к азарту она организовала в марте. Однако просуществовал он недолго.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Тайшетскому району при взаимодействии сотрудников СОБР Росгвардии пресечена деятельность незаконных игорных заведений», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Свежезаработанные однорукими бандитами деньги и 16 самих автоматов были немедленно изъяты. А организаторше салонов придется ответить за незаконную организацию и проведение азартных игр. СУ СК РФ по Иркутской области уточняет, что сейчас идут следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода (подробности)
В Иркутске пресекли массовое заражение COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU