2020-05-26T07:38:45+03:00
Происшествия

Два нелегальных казино закрыли в Тайшете

В салонах изъяли деньги и оборудование
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Два нелегальных казино закрыли в Тайшете.Два нелегальных казино закрыли в Тайшете.Фото: Юрий СОКОЛОВ
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Два нелегальных казино содержала в Тайшете 30-летняя местная жительница. Криминальный бизнес на человеческих слабостях и страсти к азарту она организовала в марте. Однако просуществовал он недолго.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Тайшетскому району при взаимодействии сотрудников СОБР Росгвардии пресечена деятельность незаконных игорных заведений», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Свежезаработанные однорукими бандитами деньги и 16 самих автоматов были немедленно изъяты. А организаторше салонов придется ответить за незаконную организацию и проведение азартных игр. СУ СК РФ по Иркутской области уточняет, что сейчас идут следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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