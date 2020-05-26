Два нелегальных казино закрыли в Тайшете

26 Май 2020 2020-05-26T07:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Два нелегальных казино содержала в Тайшете 30-летняя местная жительница. Криминальный бизнес на человеческих слабостях и страсти к азарту она организовала в марте. Однако просуществовал он недолго.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Тайшетскому району при взаимодействии сотрудников СОБР Росгвардии пресечена деятельность незаконных игорных заведений», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Свежезаработанные однорукими бандитами деньги и 16 самих автоматов были немедленно изъяты. А организаторше салонов придется ответить за незаконную организацию и проведение азартных игр. СУ СК РФ по Иркутской области уточняет, что сейчас идут следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода (подробности)

В Иркутске пресекли массовое заражение COVID-19 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU