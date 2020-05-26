2020-05-26T08:19:20+03:00
Здоровье

Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит

Уже 5 тысяч укусов кровососов зафиксировано
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Клещи все более активны. Больше стало и пострадавших, потому что на природе, на дачах жители региона проводят много времени. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, зарегистрированы уже более 5 тысяч укусов кровососов. Среди пострадавших 1334 ребенка.

- Исследовано 3339 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,6%, боррелиозом – 20,3%, другими клещевыми инфекциями – 7,8%. Госпитализировано 9 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 8 – на клещевой бореллиоз, 6 – на клещевой риккетсиоз, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В городской черте укусы зарегистрированы в микрорайонах Зеленый, Юбилейный, Ново-Ленино, Энергетиков. В ближайшем городском пригороде - в Ершах и Березовом. А также на территории Иркутского, Ангарского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Братского, Усть-Кутского, Чунского, Осинского, Боханского, Нукутского, Эхирит-Булагатского районов.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

Важно, что их снова разрешили. Именно от клеща. Поэтому, если собираетесь в лес надолго, поставьте. Важно, что надо закончить вакцинацию за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пневмония диагностирована у 9% заболевших коронавирусом в Иркутской области
«Ростелеком» получил благодарственное письмо главы Иркутской области за внедрение «Системы-112»
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Сотрудница больницы в Братске заразила коронавирусом 17 человек
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить
«Экспортер года Иркутской области»: в Приангарье подводят итоги конкурса
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей
"Подарок за покупку": участвуй в акциии в честь Дня защиты детей
Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области
Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне
Льготные кредиты на зарплату для сотрудников компаний,пострадавших от пандемии коронавируса отраслей выдает банк ВТБ
Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске