26 Май 2020 2020-05-26T08:19:20+03:00

Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Клещи все более активны. Больше стало и пострадавших, потому что на природе, на дачах жители региона проводят много времени. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, зарегистрированы уже более 5 тысяч укусов кровососов. Среди пострадавших 1334 ребенка.

- Исследовано 3339 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,6%, боррелиозом – 20,3%, другими клещевыми инфекциями – 7,8%. Госпитализировано 9 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 8 – на клещевой бореллиоз, 6 – на клещевой риккетсиоз, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В городской черте укусы зарегистрированы в микрорайонах Зеленый, Юбилейный, Ново-Ленино, Энергетиков. В ближайшем городском пригороде - в Ершах и Березовом. А также на территории Иркутского, Ангарского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Братского, Усть-Кутского, Чунского, Осинского, Боханского, Нукутского, Эхирит-Булагатского районов.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

Важно, что их снова разрешили. Именно от клеща. Поэтому, если собираетесь в лес надолго, поставьте. Важно, что надо закончить вакцинацию за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU