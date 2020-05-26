2020-05-26T08:44:29+03:00
Происшествия

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области

Однако причиной их смерти стал не COVID-19, а сопутствующие болезни
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в Иркутской областиЕще три пациента с коронавирусом умерли в Иркутской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Увы, печальная статистика пополнилась. Еще три человека, у которых был подтвержден коронавирус, умерли в Иркутской области. Но причина их смерти, как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 региона, не в этой инфекции, а в других, не связанных с ней заболеваниях.

Всего на 26 мая в Иркутской области зафиксировано 1376 случаев заражения коронавирусом. Из них 1101 человек госпитализирован, за прошлые сутки добавилось 70 больных. В больницах лежат 107 пациентов из обсерваторов и 537 вахтовиков - именно они дают в последние дни прирост по количеству заболевших.

А теперь о позитивном. Выздоровело уже около четверти пациентов с COVID-19 - 266 человек. За сутки выписалиcь из медучреждений с отрицательными анализами на коронавирус еще 16 победивших болезнь.

От коронавируса в нашем регионе умерло девять человек, от сопутствующих болезней - 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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